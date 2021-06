Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin dévoile sa cinématique d'introduction

Toujours attendu sur Nintendo Switch (et PC) le 9 juillet prochain Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin, après s'être dévoilé moult fois au travers de plus d'une dizaine de bandes-annonces différentes , revient aujourd'hui en sortant sa cinématique d'introduction. Brillamment animée, celle-ci nous donne l'occasion d'en découvrir (ou redécouvrir) plus sur l'univers du titre, son scénario, ses personnages et aussi sur les différents monstres que nous serons amenés à croiser durant l'aventure. Spin-off de la saga Monster Hunter, Stories amène un tout nouveau gameplay ainsi que des graphismes Chi-bi à la licence tout en étant extrêmement rafraîchissante.

Allez-vous craquer pour Monster Hunter Stories 2 ? Aviez-vous fait le premier épisode ?