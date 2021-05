Monster Hunter Stories 2 dévoile son histoire

Alors que le Monster Hunter Digital Event du mois de mai 2021 vient juste de nous donner rendez-vous ( voir détails ici ) Capcom publie une nouvelle vidéo de Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin, la suite du hit de la 3DS attendu cet été sur PC et Nintendo Switch. Et nous vous proposons de la découvrir ci-dessous, vous y découvrirez les détails de l'histoire du jeu. Pour rappel, Monster Hunter Stories fait partie d'un projet cross-média incluant ainsi une série animée et des produits dérivés. La sortie du jeu sera d'ailleurs accompagnée par de nouveaux amiibo exclusivement vendus sur le My Nintendo Store. Si vous avez loupé les trois premiers, déjà en rupture de stock, ne manquez pas les trois suivants qui arrivent bientôt...

Pour rappel, Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin débarque le 9 juillet 2021