Monster Hunter Rise : Sunbreak - L'extension estivale s'offre un trailer de lancement sur Nintendo Switch

Amis chasseurs, il est grand temps de ressortir votre arsenal de chasse, Monster Hunter RISE : Sunbreak, l'extension du jeu éponyme est enfin disponible sur Nintendo Switch. Proposé au prix de 39,99€ sur l'eShop, ou encore en version physique jeu + extensions, nous vous laissons découvrir ci-dessous le trailer de lancement. Notre test dédié rédigé par Babidu sera également bientôt disponible dans nos colonnes.

Monster Hunter Rise: Sunbreak se déroule après la défense héroïque du village de Kamura vécue dans Monster Hunter: Rise. La nouvelle de la survie du lieu a traversé les mers et a motivé le chevalier Dame Fiorayne à voyager depuis le lointain Royaume pour demander de l'aide. Les chasseurs assez courageux pour répondre à l'appel se sont dirigés vers le port de l'avant-poste d'Elgado. Ce centre de recherche et de commandement est chargé d'arrêter la menace qui pèse sur le Royaume. En tête de la liste des cibles figurent de puissantes créatures inspirées des classiques de l'horreur gothique, connues sous le nom des Trois Seigneurs. Ce cadre comprend le puissant Garangolm, l'effrayante Wyverne à crocs Lunagaron et le Dragon ancien vampirique Malzeno. En plus de ces ennemis cauchemardesques, d'autres variantes de monstres et d'anciens ennemis de retour d’autres épisodes, comme le Magnamalo enragé, l'Espinas et le Shagaru Magala, font leur apparition pour défier les chasseurs dans les nouvelles quêtes de rang Maitre.

Afin d’affronter ces forces dévastatrices de front, les chasseurs qui arrivent à l’avant-poste d’Elgado devront trouver de nouvelles façons d’aborder le combat. Si le village de Kamura était réputé pour ses techniques uniques de Filoptère, notamment les attaques Liens de soie et les Chevauchées de Wyvernes, les Chasseurs convoqués cette fois-ci par le Royaume apprendront de nouveaux Talents de substitution et auront également la possibilité d’utiliser la nouvelle capacité de Transfert de Talents de substitution. Cette dernière permet d’assigner des Talents de substitution à deux différentes configurations qui peuvent être modifiées à la volée pendant une chasse. La flexibilité supplémentaire permettant de choisir les compétences les mieux adaptées à chaque situation permet auxjoueurs, avec un peu d’expérience, de surmonter presque tous les obstacles. En cas d’attaque ennemie lors d’un changement de compétences, il est possible d’effectuer un Transfert Esquive dans n’importe quelle direction pour éviter le danger ou se repositionner pour poursuivre l’attaque.