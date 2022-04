Le Monster Hunter Rise : Sunbreak Digital Event du mois de mai annoncé

Capcom donne rendez-vous à ses fidèles chasseurs de monstres pour un Monster Hunter Rise : Sunbreak Digital Event afin d'y dévoiler de nouveaux monstres et des nouveautés de gameplay.

Mardi 10 mai à 16 heures (heures de Paris) , l'éditeur diffusera son évènement vidéo en direct sur Youtube, celui-ci sera présenté par nul autre que Yoshitake Suzuki, le réalisateur du jeu. D'une durée encore indéterminée, ce Digital Event devrait lever le voile sur énormément d'aspect de ce DLC au contenu qui s'annonce monstrueux et permettre à Capcom de démarrer activement la campagne de communication de celui-ci avant sa sortie le 30 juin prochain pour le prix de 39,99 euros.

Join us for exciting reveals of new gameplay info, monsters and more, in the next Monster Hunter Rise: #Sunbreak Digital Event!



???? May 10

???? 7:00 PDT / 15:00 BST

???? Presented by Director Yoshitake Suzuki

???? https://t.co/8IzgK7w1Wf pic.twitter.com/UTF23FTGKA