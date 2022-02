Monster Hunter Rise passe en version 3.9.0 et offre de nouveaux objets aux joueurs - Tous les détails

Avant l'arrivée de son extension décrite comme "massive" Monster Hunter Rise: Sunbreak dès cet été , Monster Hunter Rise continue son petit bonhomme de chemin et s'apprête à passer dès le 24 février prochain en version 3.9.0. Via cette mise à jour, les généreux développeurs de chez Capcom ont décidé d'encore une fois ajouter du contenu gratuitement au titre via de nouvelles armures et armes.

Au menu du jour, 14 nouvelles armes obtenables gratuitement en jeu, les "armes du défenseur" et l'armure "ceinture noire" qui vous permettra de mieux vous régénérer. Ces nouvelles armes et armures ont le dessein de remplacer l'armure de base du jeu (l'armure Kamura) pour les débutants et permettront aux joueurs de se préparer pour l'arrivée de Monster Hunter Rise: Sunbreak en vous proposant un meilleur set de base. Enfin, le talisman "vétéran" sera aussi offert aux joueurs dès l'arrivée de cette mise à jour.



Prêt à vous replonger dans la chasse ? Une chose est sure, Capcom fait tout pour préparer l'arrivée de son extension et pour faire monter la pression.

Obtenez un coup de main de la Guilde avec l'armure ????️ Ceinture Noire axée sur le combat et les puissantes armes ⚔️ du Défenseur. Sauvez Kamura dans Monster Hunter Rise et soyez prêt pour les défis féroces qui approchent dans #Sunbreak. Disponible gratuitement pour tous les joueurs #MHRise le 24 février. PS : L'ensemble Ceinture Noire est également disponible en simple apparence ????