Monster Hunter Rise : Sunbreak - La mise à jour gratuite 3 attendue ce mois-ci fait déjà parler d'elle

Attendue fin novembre (probablement le 29) , la mise à jour de contenu gratuite numéro 3 pour Sunbreak, l'extension monstrueuse de Monster Hunter Rise fait déjà parler d'elle au travers de propos rapportés de Yoshitake Suzuki le directeur du jeu lui-même. En effet, sur le compte Twitter officiel de la franchise celui-ci a tenu à révéler que dans cette future mise à jour vous pourrez ajuster divers paramètres pour vos followers, par exemple leur ordonner d'effectuer ou non une chevauchée de wyverne lorsqu'ils se trouvent dans la même zone ou dans d'autres zones que vous, s'ils posent des pièges, etc...

Nul doute que la diffusion d'un Monster Hunter Rise : Sunbreak Digital Event autour de cette troisième mise à jour est imminente. Nous vous tenons évidemment au courant dans nos colonnes et espérons vous retrouver rapidement en chasse !

Hey everyone! As part of Free Title Update 3, you will be able to adjust various settings for your Followers, such as whether or not they perform Wyvern Riding when in the same or other areas as you, whether they set traps, and more.



