Monster Hunter Rise: nouvelles bandes annonces pour l'insectoglaive, le marteau, la lancecanon et l'épée et le bouclier

Nouvelle journée, nouvelles vidéos de présentations d'armes pour Monster Hunter Rise ! La promotion de Capcom se poursuit inlassablement chaque jour en vidéo, aujourd'hui nous sont présentés 4 nouveaux types d'armes parmi les 14 qui nous seront proposés à la sortie du jeu le 26 mars prochain . Il s'agit cette fois de l'arme apparue dans Monster Hunter 4 sur Nintendo 3ds, l'inséctoglaive, de la terrible lancecanon, du puissant marteau et enfin du combo basique pour chasseurs débutants, l'épée et le bouclier.

Voici donc ces nouvelles bandes-annonces d'armes afin de mieux préparer la sortie du titre :

Et vous ? Quelle arme aura votre préférences à la sortie de Monster Hunter Rise ?

Everyone in Kamura knows that nothing beats Yomogi's famous Bunny Dango. The flavors and stat buffs are always on point! ???????? #MHRise pic.twitter.com/QjX5clOW4K