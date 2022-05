Monster Hunter Rise : 13 Go de données supplémentaires seront bientôt obligatoires pour jouer en ligne

Monster Hunter Rise est une des grosses exclusivités tiers de la Nintendo Switch- en tout cas sur consoles, le jeu étant sorti en début d'année sur PC. Si vous êtes fans, vous devez attendre avec impatience l'arrivée de sa première grosse extension, Sunbreak qui est quasiment un nouveau jeu... On vous a déjà donné toutes les infos dans nos news précédentes et notamment dans une news spéciale à retrouver ICI. Cependant, il est bon de rappeler un petit détail important : Sunbreak prendra près de 13 Go d'espace dans la mémoire ou sur la carte micro-SD de votre console. Soyez prévoyant si vous comptez acheter l'extension mais aussi tout simplement si vous jouez en ligne avec Monster Hunter Rise.

En effet, dès le 30 juin prochain que vous achetiez ou non l'extension Sunbreak vous serez contraint de télécharger les 13 Go de données supplémentaires, en tout cas si vous souhaitez continuer à jouer en ligne. Cette "grosse" mise à jour inclura des équilibrages d'armes, des packs d'objets et des tickets d'édition de personnages. Sachant que Monster Hunter Rise pèse déjà 10,7 Go , à partir du 30 juin , son poids passera sur l'eShop à plus de 23,7 Go .

Pour rappel, MHR : Sunbreak sera disponible le 30 juin 2022 sur l'eShop de la Nintendo Switch au prix de 39,99€ . Notez que l'extension ne sera jouable qu'une fois l'histoire de Monster Hunter Rise terminée. Pour finir, n'oubliez pas que de nouveaux amiibo et une manette Nintendo Switch Pro à l'effigie du Malzeno seront disponibles dans le même temps- voir détails ICI

Date de sortie, prix, histoire, Edition Deluxe... Retrouvez toutes les dernières infos sur l'extension Sunbreak​

Source : Nintendo