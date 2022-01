Monster Crown - Les développeurs annoncent les surprises à venir en 2022 pour leur Pokémon-like

Dans la catégorie des Pokémon-Like rétro a fort potentiel, Monster Crown avait tout pour plaire lors de sa sortie en octobre dernier, si l'on omet les nombreux bugs rencontrés sur Nintendo Switch (voir notre test ici). Pourtant le Studio Aurum en charge du développement reste positif et compte bien encore en 2022 continuer d'améliorer son jeu pour proposer la meilleure expérience possible aux joueurs.

C'est en tout cas ce que laisse présager le compte Twitter officiel du jeu, promettant pour 2022 l'ajout de nouveaux patchs faisant suite aux demandes des joueurs, ainsi que la publication prochaine du jeu sur PS4 et Xbox One. Gageons que ces nouvelles màj nous permettront de profiter du jeu dans les meilleures conditions le plus rapidement possible.

I wanted to share a message...



Thank you so much to all of you and thank you so much to our lovely publisher @SOEDESCO who has proved to be an amazingly supportive ally in our quest for world-monster-domination. pic.twitter.com/6FhfvXdULv