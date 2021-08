Monster Crown arrive sur Nintendo Switch avec une version physique en prime

Accessible en Early Access depuis plus d'un an sur Steam, le Pokémon-like Monster Crown développé par Studio Aurum s'apprête enfin à sortir sur Nintendo Switch et consoles concurrentes. L'association avec l'éditeur SOEDESCO va également permettre au titre de s'offrir une version physique au passage, idéal pour les allergiques au tout dématérialisé. Pour en apprendre davantage sur le titre, nous vous laissons découvrir le trailer officiel du jeu ci-dessous.

Monster Crown est en accès anticipé sur Steam depuis un an et a bénéficié de plus de 40 mises à jour depuis son lancement. Ces mises à jour comprennent 10 mises à jour de contenu ajoutant des parties de l'histoire au jeu, de nouveaux monstres, des fonctionnalités et de nouvelles régions. Le jeu sur Steam obtient également une note positive de 9/10, ce qui promet une excellente expérience pour le lancement de la v1.0 en octobre.