Monkey Ball: Banana Mania - Un coup d'œil sur les commandes gyroscopiques sur Nintendo Switch

Un peu à la manière de Mario Party Superstars attendu plus tard cette année sur Nintendo Switch, Super Monkey Ball : Banana Mania va revisiter les trois premiers jeux à travers près de 300 niveaux mais aussi avec un mode histoire, des mini-jeux et des classements en ligne. Sur Nintendo Switch, le jeu sera jouable de façon classique avec les sticks et les boutons ou encore en utilisant la fonction gyroscopique des manettes. Si vous voulez voir à quoi cela ressemble, le producteur du jeu Masao Shirosaki, a publié une vidéo montrant justement les commandes gyroscopiques de la version Nintendo Switch (sachant que l'option est aussi disponible avec les versions PC, PS4 et PS5 du jeu.) Retrouvez cette vidéo sur cette page.

Pour rappel, Super Monkey Ball : Banana Mania est attendu le 5 octobre prochain sur Nintendo Switch. Pour avoir des infos sur Super Monkey Ball : Banana Mania, rendez-vous sur notre news dédiée.