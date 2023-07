Mon-Yu - Un nouvel RPG au titre extrêmement long annoncé pour septembre sur Nintendo Switch

Aksys Games et EXPERIENCE viennent de dévoiler leur prochain Donjon-RPG à paraître sur Nintendo Switch : Mon-Yu: Defeat Monsters And Gain Strong Weapons And Armor. You May Be Defeated, But Don’t Give Up. Become Stronger. I Believe There Will Be A Day When The Heroes Defeat The Devil King (que l'on abrègera Mon-Yu pour plus de commodité). Attendu pour le 21 septembre, nous vous laissons découvrir le trailer de présentation ci-dessous. En attendant, une question nous hante l'esprit : Comment ce titre à rallonge fera pour tenir sur la tranche d'un boîtier de Nintendo Switch ???

En mettant l'accent sur la création de personnages, l'optimisation des groupes et les bons vieux combats au tour par tour, Mon-Yu célèbre les RPG pionniers des premiers jours des jeux vidéo. Le jeu propose une pléthore d'adorables portraits de personnages, des tonnes d'armes et d'armures, ainsi qu'une grande souplesse dans l'attribution des points de compétence, ce qui permet aux joueurs de peaufiner leur équipe à leur guise. Les joueurs ont également la possibilité d'accélérer les combats pour que la traversée des donjons ne soit jamais une corvée ! Caractéristiques de Mon-Yu : Choisissez parmi huit classes différentes et une grande variété de jolis portraits de personnages pour constituer votre équipe de héros et défier la tour ! Portraits d'autres titres EXPERIENCE également inclus : Undernauts : Labyrinthe de Yomi, Spirit Hunter : Death Mark, Spirit Hunter : NG, et bien d'autres encore !

Trouvez des armes et des armures puissantes en traversant les donjons ! Améliorez vos héros, vos compétences de classe et votre équipement, et battez les Rois du Diable, quel que soit le nombre de fois où vous mourrez !

Trois styles de jeu différents - Insouciant, Standard et Défi - chacun offrant une expérience de jeu unique et un accès aux cartes.