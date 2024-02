KONOSUBA - God's Blessing On This Wonderful World! Love For These Clothes Of Desire! est disponible sur Nintendo Switch

Ah les japonais et leur passion pour les noms à rallonge pour leurs œuvres ! Si le jeu Mon-Yu n'a rien à lui envier dans cette catégorie, PQube et MAGES proposent enfin aux joueurs Occidentaux de découvrir leur dernier Visual Novel en date : KONOSUBA - God's Blessing On This Wonderful World! Love For These Clothes Of Desire! Disponible dès à présent sur Nintendo Switch en versions numériques et physiques, nous vous laissons visionner le trailer de lancement du jeu ci-dessous.

À propos de KONOSUBA - God's Blessing On This Wonderful World ! Love For These Clothes Of Desire ! : Suivez Kazuma et ses amies alors qu’ils découvrent une mystérieuse « tablette noire » qui les submerge de désirs contraires à leurs personnalités. Tous vont devoir en quête d’ingrédients, qui permettront à la tablette de fabriquer des tenues pour satisfaire leurs nouveaux désirs et ainsi briser la malédiction. Êtes-vous prêt à voir Darkness se transformer en une insatiable dominatrice ? À découvrir Aqua sous les traits de la reine des collets montés ? Ou Megumin à la tête de la ligue de Lolitas ? Enfin un roman vidéoludique qui vous réserve des surprises ! Vivez des journées mouvementées aux côtés de Kazuma et de ses infortunés compagnons. Waifus, déguisements ressources à gérer vous attendent dans cette aventure de style « isekai » au haut potentiel comique ! Caractéristiques principales : Roman vidéoludique : Découvrez un scénario inédit qui rassemble les personnages les plus populaires de la série. Chaque héroïne dispose de sa propre fin et d’images uniques ! Faites le bon choix !

Gestion du temps et des ressources : Obtenez les éléments de création des tenues en accomplissant des quêtes. Un agenda hebdomadaire pour chaque personnage permet de gagner argent et ressources.

Déguisements : Une fois les tenues confectionnées, c’est l’heure de se déguiser ! Préparez-vous à de nombreux rebondissements, car vêtements et malédictions vont transformer vos personnages préférés !