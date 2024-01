KONOSUBA - God's Blessing On This Wonderful World! Love For These Clothes Of Desire! sera disponible début février sur Nintendo Switch

Dernier Visual Novel en date de la franchise KONOSUBA, PQube et MAGES ont enfin donné des nouvelles concernant la date de sortie européenne de KONOSUBA - God's Blessing On This Wonderful World! Love For These Clothes Of Desire!. Initialement attendu pour le mois d'octobre dernier, le titre a finalement été repoussé pour une sortie en versions physique et dématérialisée le 8 février 2024 . D'ici là, nous vous laissons découvrir le dernier trailer du jeu.

Rejoignez Kazuma, un aventurier réincarné dans un autre monde, et vivez les journées mouvementées qu'il passe avec les membres de son groupe. Vivez une toute nouvelle aventure de Konosuba avec vos personnages préférés sous la forme d'un roman visuel. Préparez-vous à vous déguiser, à gérer vos ressources, à jouer la comédie et, bien sûr, à affronter une nouvelle malédiction ! Le DLC "Special Swimsuit", annoncé pour le lancement, propose des scénarios et des costumes supplémentaires pour chacune des trois héroïnes principales.

Visual Novel entièrement doublé : profitez des voix de la distribution originale de l'anime pour donner vie à cette expérience de roman visuel.

profitez des voix de la distribution originale de l'anime pour donner vie à cette expérience de roman visuel. Une nouvelle aventure de KONOSUBA : Kazuma, Megumin, Aqua et Darkness sont confrontés à une nouvelle malédiction et c'est à vous de la briser !

Kazuma, Megumin, Aqua et Darkness sont confrontés à une nouvelle malédiction et c'est à vous de la briser ! Une mystérieuse dalle noire : elle provoque une nouvelle malédiction qui renverse les désirs les plus profonds de l'utilisateur. Êtes-vous prêt pour des versions inversées de vos personnages préférés ?

: elle provoque une nouvelle malédiction qui renverse les désirs les plus profonds de l'utilisateur. Êtes-vous prêt pour des versions inversées de vos personnages préférés ? Il est temps de se déguiser : la malédiction ne peut être brisée qu'en satisfaisant le corps et l'âme des désirs inversés ! Il est temps d'habiller les personnages dans des tenues excitantes et inattendues !

la malédiction ne peut être brisée qu'en satisfaisant le corps et l'âme des désirs inversés ! Il est temps d'habiller les personnages dans des tenues excitantes et inattendues ! Travaillez contre la montre : sélectionnez et planifiez le travail de la bande pour rassembler les ressources et l'argent nécessaires, afin de confectionner les tenues dont vous avez besoin avant la date limite !

sélectionnez et planifiez le travail de la bande pour rassembler les ressources et l'argent nécessaires, afin de confectionner les tenues dont vous avez besoin avant la date limite ! Pourrez-vous briser la malédiction ? Profitez d'une nouvelle histoire de KONOSUBA, brisez la malédiction dont vos personnages préférés ont été frappés en les envoyant travailler pour rassembler des ressources et confectionner des tenues qui répondent à leurs nouveaux désirs tordus, dans ce roman visuel humoristique.