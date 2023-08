KONOSUBA - God's Blessing On This Wonderful World! Love For These Clothes Of Desire! disponible fin octobre en boîte sur Nintendo Switch

Après une expérience Donjon-RPG, l'Isekai KONOSUBA revient sur Nintendo Switch avec leur dernier titre signé Mages et PQube dénommé KONOSUBA - God's Blessing On This Wonderful World! Love For These Clothes Of Desire! Reprenant la formule d'un Visual Novel, l'éditeur et le développeur viennent de confirmer que le titre sortira le 24 octobre 2023 en Occident sur Nintendo Switch, avec en prime une version physique à retrouver dans nos boutiques.

