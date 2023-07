Mon-Yu : Le RPG au nom imprononçable aura le droit à sa version physique sur Nintendo Switch

Présenté en début de mois dans nos colonnes, Mon-Yu: Defeat Monsters And Gain Strong Weapons And Armor. You May Be Defeated, But Don’t Give Up. Become Stronger. I Believe There Will Be A Day When The Heroes Defeat The Devil King (que l'on abrègera Mon-Yu pour notre bien à tous) est attendu pour le 21 septembre sur Nintendo Switch. En parallèle, Numskull Games, AKSYS Games, le développeur indépendant EXPERIENCE et Just For Games ont signé un partenariat pour distribuer le jeu en version physique sur Nintendo Switch et Playstation 5 dès le 29 septembre.

À propos de Mon-Yu: Defeat Monsters And Gain Strong Weapons And Armor. You May Be Defeated, But Don’t Give Up. Become Stronger. I Believe There Will Be A Day When The Heroes Defeat The Devil King : Vous avez été guidés vers Tir na Balc, le pays des fées. Dans ce pays se trouvait la tour du roi dragon, Yggdran, qui abritait des trésors cachés susceptibles d'apporter la paix. Mais un jour, les sept rois démons ont volé tous les trésors et ont utilisé leurs pouvoirs pour transformer la tour en un terrible donjon. Caractéristiques principales : Choisissez parmi huit classes différentes et une grande variété de portraits de personnages mignons pour constituer votre équipe de héros et défier la tour ! Portraits d'autres titres EXPERIENCE également inclus - Undernauts : Labyrinthe de Yomi Spirit Hunter : Death Mark Spirit Hunter : NG Et plus encore... !

Trouvez des armes et des armures puissantes en traversant les donjons ! Augmentez le niveau de vos héros, de vos compétences de classe et de votre équipement, et battez les rois du diable, quel que soit le nombre de fois où vous mourrez !

Trois styles de jeu différents - Insouciant, Standard & Défi - chacun avec une expérience de jeu unique et un accès aux cartes.