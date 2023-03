Minecraft : la dernière mise à jour 1.19.70 provoque un bug sur Nintendo Switch

Il y a quelques jours Minecraft (édition Bedrock)a reçu une mise à jour qui l'a fait passer en version 1.19.70 sur de nombreuses plateformes dont la Nintendo Switch. Au programme, de nombreuses améliorations et la possibilités de tester des fonctions expérimentales qui seront lancées dans la version 1.20 un peu plus tard (voir détails ICI). Le problème, c'est qu'il semble que certains utilisateurs du jeu sur Nintendo Switch se retrouvent bloqués à 66% de la mise à jour. Certains ont semble-t-il, tout de même réussi ensuite à ouvrir leur jeu en passant en mode Avion et en redémarrant leur console mais ce n'est pas le cas de tous les joueurs... Le problème a été signalé à Mojang mais pour l'instant, il n'y a pas de réponse officielle. On ne sait pas si cela concerne uniquement la version Nintendo Switch mais apparemment d'autres plateformes pourraient être touchées par le même bug des 66%. Nul doute que Mojang devrait publier un patch d'ici peu mais d'ici là, si vous n'avez pas lancé la mise à jour mieux vaut l'éviter; En attendant, n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires et dès que d'autres infos nous parviennent, cette news sera mise à jour.

Source : Mojang