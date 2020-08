Un DLC Jurassic World pour Minecraft

Pour la première fois, Minecraft va accueillir son tout premier DLC payant qui a pour thème Jurassic Park/World. Grâce à ce tout nouveau contenu vous aurez la possibilité de gérer vous-même votre propre parc attractions avec des dinosaures.

Disponible sur le marketplace du jeu pour 1340 minecoins (soit environ 8€), ce DLC ajoutera à votre jeu 21 nouveaux skins provenant des personnages des films originaux mais aussi 60 dinosaures et hybrides. Petite cerise sur le gâteau, il vous sera aussi possible de créer vos propres dinosaures afin de (re)créer chez vous des événements tragiques. Retrouvez sans plus tarder le trailer de ce nouveau DLC ci-dessous.

Un DLC qui reste malgré tout payant, ce qui est une première pour Minecraft. Une nouvelle stratégie commerciale qui pourrait faire grincer des dents certains joueurs. Quel est votre avis sur le sujet ? N'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire.

Source : Youtube