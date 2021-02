Miitopia : le RPG de la 3DS de retour sur Nintendo Switch

Comme vous le savez cette nuit se déroulait le fameux Nintendo Direct que tout le monde attendait depuis plus d’un an. A cette occasion nous avons pu faire le plein d’informations sur les titres qui arriveront lors de ce premier semestre 2021 et Miitopia faisait partie du lot.

En effet, le titre initialement sorti le 8 décembre 2016 sur la Nintendo 3DS débarque à présent sur Nintendo Switch le 21 mai 2021 . Une bonne occasion de découvrir (ou redécouvrir) ce jeu sur grand écran ou en mode portable. Découvrez son annonce avec la vidéo ci-dessous.

Embarquez pour une quête hilarante avec vos amis, votre famille, en résumé avec qui vous voulez et affrontez le terrifiant avatar du mal voleur de visages. Dans Miitopia, une aventure personnalisable sur Nintendo Switch, vous pouvez créer et personnaliser des Mii de qui vous voulez et leur assigner des rôles et des personnalités dans une aventure fantastique haute en couleur.

Grâce aux nouvelles options de personnalisation qui permettent maintenant d'ajouter du maquillage et des perruques, vous pouvez maintenant rendre vos Mii plus fabuleux que jamais ! Vous pouvez aussi avoir un cheval comme allié qui vous donnera un coup de patte en combat une fois que vous serez assez proches. Qui allez-vous choisir pour combattre à vos côtés... et qui jouera le rôle du terrifiant avatar du mal ?

Décidez-le dans Miitopia, disponible le 21 mai sur Nintendo Switch. Le jeu pourra être précommandé sur le Nintendo eShop peu après la présentation.