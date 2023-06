Might & Magic: Clash of Heroes - Definitive Edition sortira le 20 juillet sur Nintendo Switch

Sorti il y a 13 ans maintenant sur Nintendo DS, Might & Magic: Clash of Heroes revient s'offrir un petit coup de jeune sur consoles modernes avec une nouvelle version sobrement intitulée Might & Magic: Clash of Heroes - Definitive Edition. Dotemu et Ubisoft ont révélé qu'une démo sera officiellement disponible sur PC du 19 au 26 juin à l'occasion du Steam Next Fest. Might & Magic: Clash of Heroes - Definitive Edition sera officiellement disponible sur Nintendo Switch et supports concurrents à partir du 20 juillet au prix de 17,99€.

Cette nouvelle bande-annonce offre un aperçu de ce qui vous attend au Steam Next Fest, à partir de lundi. Ce magnifique trailer revient sur les principales mécaniques du jeu, tout en introduisant les bases du scénario de cette licence adorée des fans aux nouveaux venus :