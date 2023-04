Might & Magic: Clash of Heroes Definitive Edition annoncé pour la première fois sur Nintendo Switch

Le classique du Puzzle-RPG Might & Magic: Clash of Heroes s'apprête à revenir cet été sur PC et consoles, et grande première, sur Nintendo Switch. Pour l'occasion, le titre revient dans une édition augmentée sobrement intitulée Might & Magic: Clash of Heroes - Definitive Edition.

Développé à l’origine par Capybara Games, Might & Magic: Clash of Heroes a fait grand bruit lors de sa sortie en 2009. Dotemu a souhaité concrétiser son amour pour le jeu en préservant toute la saveur de ce mélange détonnant d’aventure, de puzzle et de stratégie. Les affrontements au tour par tour hautement tactiques, contre l’IA ou un autre joueur humain, s’offrent une seconde jeunesse grâce à cette Definitive Edition. La direction artistique emblématique profite notamment de nouveaux artworks et portraits pour les personnages, tandis que de nombreuses améliorations viennent améliorer l’expérience globale de jeu ; le mode multijoueur bénéficie par exemple d’un rééquilibrage global. Might & Magic: Clash of Heroes - Definitive Edition est prévu pour cet été, avec son DLC I Am the Boss qui vous invite à prendre le contrôle des quatre boss redoutables de l’aventure (Azexez, Count Carlyle, Ludmilla et Azh-Rafir), un tout nouveau boss exclusif taillé pour les affrontements multijoueur (Euni the Archdruid) et une ribambelle de modes multi, en ligne comme hors-ligne. Le jeu sera également, pour la première fois, localisé pour différents territoires asiatiques.