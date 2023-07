Might & Magic: Clash of Heroes - Definitive Edition est de retour sur Nintendo Switch

Dotemu et Ubisoft viennent de confirmer ce 20 juillet le retour de Might & Magic: Clash of Heroes - Definitive Edition sur l'eShop de la Nintendo Switch, et sur supports concurrents. Pour l'occasion, nous vous laissons visionner la nouvelle bande-annonce du jeu qui souligne l’approche rafraîchissante et inventive des combats stratégiques emprunts de magie, qui tiennent les aventuriers en haleine depuis sa sortie initiale

Might & Magic: Clash of Heroes - Definitive Edition, en bref : Des combats stratégiques à l'épreuve du temps : maîtrisez les pouvoirs uniques de 15 personnages jouables différents, et des forces qu'ils commandent dans des batailles dynamiques et acharnées.

Une grande aventure épique : menez cinq héros et héroïnes dans le combat de leur vie, au cœur d'un conflit mondial détaillé dans une campagne solo extrêmement satisfaisante.

Une rénovation revitalisante : rééquilibrage du multijoueur, coup de frais graphique qui garnit la superbe direction artistique originelle de nouveaux rendus et portraits de personnages, une pincée d'améliorations diverses : tout cela amène l'excellent concept original vers de nouveaux sommets.

Un contenu costaud : Might & Magic: Clash of Heroes - Definitive Edition inclut le DLC I Am the Boss et ses quatre boss jouables, en plus d'un boss exclusif au multijoueur disponible en match rapide, en ligne comme hors ligne.

Nouvelles options de localisation : profitez de la richesse de Might & Magic: Clash of Heroes - Definitive Edition en japonais, chinois simplifié et chinois traditionnel pour la première fois.