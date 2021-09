Microids et les Editions Albert René signent un contrat pour 3 jeux Astérix

Alors que Astérix et Obélix : Baffez-les Tous ! sortira officiellement sur Nintendo Switch dans le courant du mois de novembre, l'éditeur / développeur Microids vient de faire une annonce concernant l'avenir des Gaulois dans le secteur vidéoludique. Plus précisément, c'est un nouvel accord qui vient d'être signé entre Microids et es Editions Albert René, permettant à Microids de développer jusqu'à 3 jeux Astérix pour une durée de 5 ans.

C’est une véritable fierté de pouvoir pérenniser notre collaboration avec les éditions Albert René et ainsi exploiter pleinement en jeux vidéo l’univers d’Astérix et ses amis. Nous sommes ravis de la confiance que nous accorde l’éditeur (...) Les équipes de Microids et les studios travaillent pour offrir des titres fidèles à la franchise créée par Uderzo et Goscinny et s’appliquent à proposer aux joueurs des expériences ludiques et agréables. Nous avons hâte de donner plus d’informations concernant les trois jeux Astérix que nous produirons dans les prochaines années.

Stéphane Longeard, CEO de Microids.