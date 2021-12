Astérix et Obélix : Baffez-les Tous ! est disponible sur Nintendo Switch

Nouveau titre de l'écurie Microids et développé par Mr Nutz Studio, Astérix et Obélix : Baffez-les Tous ! est enfin disponible sur Nintendo Switch et consoles concurrentes en version physique et dématérialisée. L'occasion idéale de retrouver notre duo de fiers et vaillants gaulois pour une toute nouvelle aventure. En attendant notre test dédié à paraître dans les prochains jours, nous vous laissons découvrir ci-dessous le trailer de lancement du jeu.

Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ et toute la Gaule est occupée par les Romains… Toute ? Non ! Un petit village d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur… Rien ne va plus ! Nos deux héros vont devoir parcourir le monde et se battre contre l’Empire Romain dans un Beat Them Up en scrolling horizontal, réalisé dans la plus pure tradition du genre et dans une 2D fidèle à la bande dessinée. Ennemis et sangliers n’ont qu’à bien se tenir, nos célèbres Gaulois sont de retour… et ça va encore cogner la bagarre ! Jouez en coopération (en local) en famille ou entre amis, et partagez votre aventure en incarnant Astérix et Obélix ! Envoyez valser des milliers de Romains grâce à une vaste palette de coups et de combos uniques et adaptés à chacun des deux Gaulois. L’aventure principale s’inspire directement des tomes de la bande dessinée Astérix & Obélix, mais inclut également un chapitre original créé spécialement pour le jeu. Découvrez des mini-jeux pour compléter le festin de nos amis Gaulois ! Le design des personnages a été réalisé fidèlement à la bande dessinée, et chaque animation a été créée à la main.

Source : Nintendo