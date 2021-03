First 4 Figures : précommandez dès maintenant le casque taille réelle de Samus de la saga Metroid

Il faisait l'objet d'un simple teaser la semaine dernière, le casque de Samus, la chasseuse de primes de la saga Metroid, est désormais disponible à la précommande sur le site First 4 Figures. Si vous ne le saviez pas, First 4 Figures est une entreprise spécialisée dans la création et la production de figurine de jeux vidéo allant d'une taille "correcte" (30 cm) à une taille réelle.

En l'occurrence, le site vient de publier de nouvelles vidéos dévoilant en détail leur dernière création, le casque de Samus. Disponible dans deux versions, une normale et une lumineuse (led située au niveau de la visière), cet artefact de taille réelle pourrait faire pâlir vos amis de jalousie. Prévu pour une sortie en début d'année 2022 , il faudra cependant débourser 581$ pour se procurer ce "petit" bijou. Précommandez-la ICI dès maintenant.

Découvrez en vidéo à quoi ressemble cette imposante statuette ci-dessous. Et vous, allez-vous craquer pour célébrer les 35 ans de la série cette année ? N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de la qualité de finition de ce produit en commentaire.

Source : First4figures