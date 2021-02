Le casque de Samus Aran taille réelle teasé par First 4 Figures en vidéo

Si comme nous vous êtes un amateur de statuette et de figurine et que vous vouez un amour incontesté pour la série Metroid alors cette annonce est faite pour vous.

Comme vous le savez cette année nous fêterons les 35 ans de la série Metroid (et oui il n'y a pas que Zelda qui a le droit de fêter ses 35 ans en 2021). Pour ce faire, l'entreprise spécialisée dans la fabrication de statuette/figurine First 4 Figures a voulu marquer le coup. En l'occurrence, nous venons de découvrir sur leur chaîne Youtube un nouveau teaser nous présentant l'un de leurs prochains produits et qui n'est autre que le casque de Samus Aran de Metroid taille réelle. Un "petit" bijou qui ravira les fans de la série. Attention cependant au porte-monnaie, la firme a pour habitude de proposer des objets de collection certes de qualité mais qui sont malgré tout peu accessibles financièrement parlant (mais bon l'amour n'a pas de prix).

Etant l'objet d'un simple teaser, First 4 Figures nous donne ainsi rendez-vous le mardi 2 mars 2021 via un live afin d'obtenir de plus amples informations sur cet objet. En attendant, découvrez sans plus attendre le teaser en question ci-dessous ainsi que le stream pour mardi.

