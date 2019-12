C'est la saison des cartes de vœux et pour l'occasion, les stars de Splatoon, les sœurs Calamazones du premier titre et les deux égéries du groupe Tenta-Cool du second souhaite un "merry squidmas" ! à tous les joueurs grâce à deux magnifiques illustrations que nous vous invitons àd écovurir sur cette page. Et bien sûr, encore une fois toute l'équipe du site vous souhaite de joyeuses fêtes !