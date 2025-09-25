Mega Man s'invite dans Sonic Racing: CrossWorlds

Alors que vos serviteurs attendent avec impatience la version Nintendo Switch 2, la fête bat son plein pour Sonic Racing: CrossWorlds sur Nintendo Switch et supports concurrents. A l'occasion du dernier State of Play de Sony, SEGA a confirmé l'arrivée de Mega Man dans le Season Pass de Sonic Racing: CrossWorlds. Nous vous laissons découvrir le trailer de cette annonce ci-dessous.

Pendant le livestream, SEGA a dévoilé une nouvelle bande-annonce qui introduit Mega Man et Proto Man comme personnages jouables, ainsi qu'un circuit inédit inspiré par l'univers Mega Man. Rush, le fidèle compagnon de Mega Man, rejoint également la course sous la forme d'un nouveau véhicule : le Rush Roadster !

Sonic Racing: CrossWorlds est disponible en versions numérique et physique aux quatre coins du globe depuis le jeudi 25 septembre 2025. Les joueurs ayant précommandé l'édition Digital Deluxe ont eu l’occasion de découvrir la version intégrale avec un peu d’avance, mais aussi de profiter du contenu additionnel qui inclut les personnages Sonic Prime et Hatsune Miku.