Masahiro Sakurai annonce la fin de ses captures d'écrans quotidiennes de Super Smash Bros. Ultimate

C'est un rituel que tout abonné au compte twitter de Masahiro Sakurai (le créateur de Smash et de Kirby) ne connaissent que trop bien. La publication quotidienne de captures d'écrans de Super Smash Bros. Ultimate prises par Sakurai lui-même s'apprête à prendre fin. Dans un court message, le créateur de génie a annoncé être bientôt à court de captures et regrette de mettre ainsi un terme dans le courant du mois d'août à cette "part de son travail" devenue un rituel aussi régulier que savoureux. Une époque de plus qui se tourne pour le Super Smash Bros. le plus vendu de tous les temps.

Posting daily Smash Ultimate screens has been part of my workday ritual for a while now...but it's looking like I'll run out sometime in August.



I even took around 200 new ones as we were wrapping up development, so it's hard to believe they're already gone. Time sure does fly! pic.twitter.com/MbIGtcRJxI