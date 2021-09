Offrez vous un nettoyage dentaire gratuit en battant ce dentiste à Super Smash Bros. Ultimate

A travers les jeux vidéo, on fait parfois des rencontres surprenantes : la preuve avec le Docteur Shah, un dentiste officiant aux Etats-Unis dans la ville d'Ashland dans le Massachusetts. C'est un dentiste au parcours atypique puisque diplômé en systèmes d'information et interaction homme-machine, il a pendant un temps travaillé en tant qu'ingénieur logiciel en créant des jeux vidéo pour aider à la formation des Marines américains. Ce n'est qu'ensuite qu'il s'est lancé dans des études pour devenir dentiste. Pour autant, il reste fan de jeux vidéo- et plus particulièrement de Final Fantasy. Il propose d'ailleurs à ses patients de jouer à divers jeux dans la salle d'attente de son cabinet de façon à les détendre en leur offrant un moment apaisant et agréable... Récemment, il a même créé le buzz en lançant un défi à ses patients : quiconque réussira à le battre à Super Smash Bros. Ultimate gagnera un détartrage gratuit ! Alors, on ne sait pas si ce sera très efficace mais en tout cas cela lui fait une jolie pub puisqu'on en parle bien au delà des frontières de son état ! Si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à passer le voir. Retrouvez sa vidéo ci-dessous et plus de détails sur le site de Zen Family Dental.

Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.