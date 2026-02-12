Mario Tennis Fever - La "Galaxy" s'invite sur le court avec la màj 1.1.0

Resté extrêmement discret depuis sa sortie en février dernier, Mario Tennis Fever vient de recevoir une nouvelle mise à jour faisant passer le jeu en version 1.1.0. Côté nouveautés, Super Mario Galaxy est mis à l'honneur avec une ribambelle d'ajouts :

Un court de tennis : Terrain de la galaxie

Ajout de la raquette trou noir

De nouveaux coloris pour le personnage de Luma

Ajout du mode Tennis de la galaxie dans les modes de jeux spéciaux

La fonctionnalité Gameshare est désormais disponible en mode en ligne

Des ajouts bienvenus qui donnent envie de relancer une petite partie au sein de la rédaction.