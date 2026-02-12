Nintendo Switch 2
Mario Tennis Fever - La "Galaxy" s'invite sur le court avec la màj 1.1.0
Par ggvanrom - Il y a 5 heures
Resté extrêmement discret depuis sa sortie en février dernier, Mario Tennis Fever vient de recevoir une nouvelle mise à jour faisant passer le jeu en version 1.1.0. Côté nouveautés, Super Mario Galaxy est mis à l'honneur avec une ribambelle d'ajouts :
- Un court de tennis : Terrain de la galaxie
- Ajout de la raquette trou noir
- De nouveaux coloris pour le personnage de Luma
- Ajout du mode Tennis de la galaxie dans les modes de jeux spéciaux
- La fonctionnalité Gameshare est désormais disponible en mode en ligne
Des ajouts bienvenus qui donnent envie de relancer une petite partie au sein de la rédaction.