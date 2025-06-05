Nintendo Switch 2
Mario Kart World - Une grosse mise à jour déployée ce jour
Par ggvanrom - Il y a 13 heures
Manifestement, il semblerait que Nintendo soit relativement à l'écoute du mécontentement des joueurs concernant Mario Kart World, jeu phare du lancement de la Nintendo Switch 2. Le titre vient ainsi de s'offrir une grosse mise à jour ce mercredi 3 décembre qui va relancer l'intérêt pour de nombreux joueurs. La mise à jour 1.4.0 propose ainsi aux joueurs une multitudes de changements très appréciables :
- Nom de la piste musicale en cours quand on met le jeu en pause
- Possibilité de régler plus fort la musique dans les réglages
- Nouveaux trajets modifiés autour de la Plage Koopa
- Ajout du mode Personnalisé dans le choix des objets
Ce ne sont que quelques exemples, la mise à jour est extrêmement conséquente comme l'en atteste le patch note du jeu. Ne reste plus qu'à voir si ces modifications motiveront les joueurs qui avaient commencé à délaisser le jeu à se relancer dans la course.
Source : Nintendo