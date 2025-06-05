Mario Kart World - Une grosse mise à jour déployée ce jour

Manifestement, il semblerait que Nintendo soit relativement à l'écoute du mécontentement des joueurs concernant Mario Kart World, jeu phare du lancement de la Nintendo Switch 2. Le titre vient ainsi de s'offrir une grosse mise à jour ce mercredi 3 décembre qui va relancer l'intérêt pour de nombreux joueurs. La mise à jour 1.4.0 propose ainsi aux joueurs une multitudes de changements très appréciables :

Nom de la piste musicale en cours quand on met le jeu en pause

Possibilité de régler plus fort la musique dans les réglages

Nouveaux trajets modifiés autour de la Plage Koopa

Ajout du mode Personnalisé dans le choix des objets

Ce ne sont que quelques exemples, la mise à jour est extrêmement conséquente comme l'en atteste le patch note du jeu. Ne reste plus qu'à voir si ces modifications motiveront les joueurs qui avaient commencé à délaisser le jeu à se relancer dans la course.

Source : Nintendo