Mario Kart World - Une grosse mise à jour déployée ce jour

Par ggvanrom - Il y a 13 heures

Manifestement, il semblerait que Nintendo soit relativement à l'écoute du mécontentement des joueurs concernant Mario Kart World, jeu phare du lancement de la Nintendo Switch 2. Le titre vient ainsi de s'offrir une grosse mise à jour ce mercredi 3 décembre qui va relancer l'intérêt pour de nombreux joueurs. La mise à jour 1.4.0 propose ainsi aux joueurs une multitudes de changements très appréciables : 

  • Nom de la piste musicale en cours quand on met le jeu en pause
  • Possibilité de régler plus fort la musique dans les réglages
  • Nouveaux trajets modifiés autour de la Plage Koopa
  • Ajout du mode Personnalisé dans le choix des objets

Ce ne sont que quelques exemples, la mise à jour est extrêmement conséquente comme l'en atteste le patch note du jeu. Ne reste plus qu'à voir si ces modifications motiveront les joueurs qui avaient commencé à délaisser le jeu à se relancer dans la course.

Source : Nintendo
Mario Kart World
Nintendo

  • 05 juin 2025
  • Inconnue
  • Inconnue

