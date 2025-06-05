Mario Kart World s'offre du contenu additionnel avec la Mise à Jour 1.7.0

Alors que l'on était étonné de ne pas avoir vu un petit DLC pour le jeu lors du dernier Nintendo Direct, Nintendo vient de publier la mise à jour 1.7.0 pour son jeu de course Mario Kart World. Au menu des festivités, deux nouveaux rallyes à découvrir en mode Survie : Rallye Foreuse et Rallye Boomerang, de nouveaux rallyes à venir dans les prochains mois, ainsi que la possibilité de personnalisés nos captures d'écran avec les autocollants débloqués le long de votre aventure. Nous vous laissons découvrir ci-dessous le trailer de cette mise à jour, et nous vous donnons rendez-vous en ligne pour faire crisser les pneus sur ces nouveaux parcours.