Mario Kart Tour dévoile la saison d'Amsterdam + le costume Mii Carottin

Mario Kart TOUR continue son tour du monde en nous emmenant cette fois-ci à Amsterdam. Au programme les clichés attendus : tulipes, moulins et costumes traditionnels. Tout est là- ou presque. Il n'y a pas de vitrines ni de coffee shop. La saison d'Amsterdam débutera le 1er juin 20 avril prochain et se terminera le 4 mai 2022 . Vous y découvrirez de nouveaux circuits, des cadeaux saisonniers et des défis inédits. Par ailleurs, la quatrième vague de tenues Mii sera disponible durant la saison. L'occasion de récupérer la tenue Mii de Carottin, en attendant d'autres tenues le mois prochain dont une encore mystérieuse... Retrouvez sur cette page, des images et des vidéos de la tenue Mii et de la saison d'Amsterdam. Plus de détails sur le site officiel du jeu

Pour rappel, vous pouvez télécharger gratuitement Mario Kart TOUR sur Android (en cliquant ici) et iOS (en cliquant là) sachant que le jeu propose pas mal d'achats-in-game. Pour tout savoir sur le jeu, rendez-vous sur notre news spéciale ICI.

Rejoignez la communauté de Nintendo-Master.com sur nos réseaux sociaux : Twitter, Facebook et Youtube​

LIRE AUSSI :

The Yoshi Tour is wrapping up in #MarioKartTour. Next up is the Amsterdam Tour! Race through the city on the new course, Amsterdam Drift! pic.twitter.com/0nuZGYeJPr