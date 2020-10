Mario Kart TOUR fête ses 1 an

Vous ne rêvez pas, cela peut vous paraître un peu soudain mais Mario Kart TOUR est sur le point de souffler sa première bougie. Et quoi de mieux pour célébrer cet événement que d'organiser une saison dédiée à cet anniversaire. En effet, dès aujourd'hui et jusqu'au 21 octobre 2020 , vous aurez la possibilité de parcourir 5 grandes courses dont une variante de New York Minute dans le jeu. De plus, des objets ultra rares seront obtenables via le bonus de connexion en jeu ainsi que d'autres récompenses alléchantes.

Bref, une occasion en or pour continuer son aventure ou pour relancer Mario Kart TOUR. Découvrez ci-dessous une rétrospective des personnages jouables sortis durant ces 12 derniers mois.

Source : Youtube