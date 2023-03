Mario Kart 8 : un fan réalise une impressionnante course Zelda Ocarina of Time

Dans la série, les fans sont géniaux, le youtubeur et moddeur RiazorMC a créé un circuit personnalisé pour Mario Kart 8 dans l'univers du classique intemporel The Legend of Zelda : Ocarina of Time 3D (version 3DS). Le résultat est tout simplement impressionnant, même s'il manque probablement des indications pour ne pas se perdre dans ce dédale d' environnements nous faisant passer du Vénérable Arbre Mojo à la Montagne de la Mort en passant par les plaines d'Hyrule, le village Cocorico, etc. Une vraie visite guidée ! Pour rappel, il existe déjà officiellement une piste Zelda dans Mario Kart 8 mais il faut reconnaître que ce circuit spécial fait drôlement envie.

Pour le moment, la course est visible sur la chaîne Youtube de RiazorMC. Retrouvez la vidéo sur cette page et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Source : Nintendolife