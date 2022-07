Mario Kart 8 Deluxe - Quels circuits pour la seconde vague du Pass circuits additionnels ? Votez pour vos choix

Alors même que la seconde vague de circuits du Pass circuits additionnels de Mario kart 8 Deluxe se fait longuement attendre, l'heure est venu pour nous de faire le point. Si nous vous avions parlé, ici même, d'une rumeur selon laquelle les circuits des coupes turbo-dorée et maneki-neko auraient été dataminés lors de la mise à jour 2.0.0 du titre, il faut se rappeler que rien n'est encore venu confirmer ces informations. Voici tout de même, pour rappel, la liste des courses soi-disant dataminées :

Sprint à Sydney ( Mario Kart Tour )

) Road-trip à Los Angeles ( Mario Kart Tour )

) Escapade new-yorkaise ( Mario Kart Tour )

) Cap Koopa (Mario Kart Wii) Bois Vermeil ( Mario Kart Wii )

) Circuit Mario ( Super Mario Kart )

) Lac Vanille ( Super Mario Kart )

) Route Arc-en-ciel (Mario Kart 7)

Ces courses seraient-elles à votre goût ? Parmi toute la myriade de courses apparues dans tous les opus de la saga Mario Kart quelles courses voudriez-vous voir débarquer dans ce Pass circuits additionnels (et de préférence dès la seconde vague !) ? Dans le cadre d'une grande enquête visant à établir une liste des courses les plus demandées par les lecteurs de notre site, nous aimerions connaître vos choix de circuits en commentaires ci-dessous.

Un nouvel article compilant vos choix sera mis en ligne en fin de semaine sur le site afin de porter haut et fort la sélection de courses Mario Kart de notre site. Les "règles" à respecter sont de choisir 4 courses d'opus différents par coupes et de ne pas choisir de circuits d'ores et déjà disponibles dans Mario Kart 8 Deluxe.

Voici le message à poster en commentaires avec ici remplie, la sélection de votre serviteur :