Mario Kart 8 Deluxe Pass circuits additionnels : les prochaines courses auraient déjà été trouvées après le datamining de la mise à jour 2.0.0

La mise à jour 2.0.0 de Mario Kart 8 Deluxe qui amène son DLC, le Pass circuits additionnels vient de sortir et son contenu à d'ores et déjà été dataminé par des petits malins. Ce processus permet, en fouillant dans le code des mises à jour, de déterminer le futur contenu à venir dans un jeu ou bien le contenu abandonné en cours de développement. Dans cette mise à jour, les chercheurs ont trouvé une version différente de la bannière de présentation du DLC que nous connaissons, dans celles-ci plusieurs courses encore inédites à Mario Kart 8 Deluxe et qui n'ont jamais été annoncées comme arrivant dans le Pass circuits additionnels semblent figurer. En voici la liste :

Rappelons tout de même que cette information n'est qu'une rumeur et que la véracité de ce "leak" se vérifiera d'ici quelques mois. En attendant vous pouvez toujours vous rouler dans les coupes turbo-dorée et maneki-neko tout juste sortie .

Looks like we got a datamine leak after all. Courses on here include:

- Sydney Sprint (tour)

- LA Laps (tour)

- Mario Circuit (SNES)

- Koopa Cape (Wii)



Can you see any more? pic.twitter.com/uv6bGadUye