Mario Kart 8 Deluxe - La Vague 5 dévoile son contenu estival en vidéo

Mario Kart 8 Deluxe a toujours de beaux jours devant lui sur Nintendo Switch. Son Pass Circuits Additionnels va très prochainement se voir gratifier de la nouvelle Vague n°5. En plus des circuits remis au goût du jour, cette vague sera surtout l'occasion de découvrir 3 nouveaux personnages, ainsi qu'un tout nouveau circuit : Course à la propreté. Nous vous laissons visionner le trailer de présentation ci-dessous. La Vague n°5 est attendu dans le courant de l'été sans plus de précisions pour le moment.

Le tout nouveau circuit « Course à la propreté » fait son arrivée dans la vague 5 du Pass circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe. Des personnages supplémentaires font aussi leur retour avec Flora Piranha, disponible originellement dans Mario Kart: Double Dash!!; Wiggler de Mario Kart 7 et Kamek de Mario Kart Tour. Cette nouvelle vague fera son arrivée cet été sur Nintendo Switch. Le Pass circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe comprend six vagues de huit circuits à paraître avant la fin de l’année 2023. Il est possible de l’acheter séparément sur le Nintendo eShop ou d’accéder à son contenu sans coût supplémentaire via un abonnement payant à Nintendo Switch Online + Pack additionnel.