Mario Kart 8 Deluxe : la vague 2 des DLC débarque enfin ?

Comme beaucoup de fans, nous attendons avec impatience les huit prochains circuits du Pass circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe. Des rumeurs parlaient du 15 puis du 17 juillet... Seulement, nous sommes le 27 et, toujours rien. La nature (humaine) ayant horreur du vide, certains continuent à chercher des signes qui accréditeraient l'arrivée imminente de nouveaux circuits. On ne sait jamais ! Ainsi, des fans ont remarqué que Mario Kart 8 Deluxe allait recevoir cette nuit une courte période de maintenance. Alors est-ce que Nintendo prépare l'arrivée de la vague 2 du Pass circuits additionnels. Il est vrai que juillet a été assez riche en annonces et que donc tout est possible. Restez à l'affût pour plus d'infos- ou pas.

Pour rappel, si le Pass circuits additionnels incluant les 48 courses est disponible au prix de 24€99 , en tant qu'abonné au Nintendo Switch Online + Pack Additionnel (voir détails ICI), les DLC sont gratuits et jouables tant que votre abonnement est actif.

[Maintenance Scheduled]



Maintenance has been scheduled for "Mario Kart™ 8 Deluxe" on 28 Jul from 01:55 UTC to 03:00 UTC.#Maintenance #NintendoSwitch pic.twitter.com/rSEGXhA9v8