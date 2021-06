Mario Golf: Super Rush reçoit son premier test et sa première note sur Nintendo Switch

Mario Golf : Super Rush sort dans quelques jours sur Nintendo Switch. Il est temps pour lui de passer l'épreuve du premier test et donc de recevoir l'addition de Famitsu, le célèbre magazine japonais connu pour ses tests écrits à quatre. Ce n'est donc pas un mais quatre tests et donc quatre notes sur 10 que le magazine vient de publier comme à l'accoutumée et que nous vous livrons ici grâce à une traduction publiée par Nintendo Everything. Pour son premier examen, Mario Golf : Super Rush reçoit les notes de 8, 8, 8 et 9 ce qui fait un total de 33/40 .

Sans rentrer trop dans les détails, sachez que globalement les testeurs se réjouissent de la facilité avec laquelle on s'approprie le jeu, qui est comparé à un jeu de société "typique de Nintendo". Le speed golf qui demande de courir entre chaque coup est plutôt bien apprécié puisqu'il permet de nouvelles stratégies. Idem pour le mode Aventure qui permet d'améliorer son personnage tout en s'amusant. C'est donc globalement un premier test plutôt positif même s'il faut noter que le titre précédent Mario Golf : World Tour sorti en 2014 sur 3DS avait reçu du même Famitsu la note de 34/40 (8,8,9,9).