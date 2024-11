Mario et Luigi: L'épopée fraternelle : nouvelle aventure et test disponible Nintendo Switch

C'est ce jeudi 7 novembre qu'est sorti Mario & Luigi : L'épopée fraternelle sur Nintendo Switch. Une occasion de redécouvrir Mario et Luigi pour une nouvelle aventure de type RPG dans le nouveau royaume de Connexia, et le tout avec un nouveau style graphique, et bien sûr un gap graphique par rapport aux précédents opus limités au format portable de la 3DS. Nous avons eu l'occasion de le test dans nos colonnes, et vous pouvez retrouver l'avis de votre serviteur juste-ici. Nous vous laissons également découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Autrefois unifié par le pouvoir du grand Unicéa, le continent de Connexia a été fracturé. Peu après une arrivée mouvementée, Mario et Luigi entreprennent de reconnecter les îles et de trouver la cause du désastre. Les explorations et les quêtes de Mario et Luigi leur feront visiter de nombreux environnements différents, de la forêt tropicale aux villes débordantes d’activités. Tout au long de leur aventure, les deux frères rencontreront de précieux nouveaux amis tels que Ampéria et Couchomb (qui n’est absolument pas un cochon), mais aussi des personnages bien connus du royaume Champignon, comme Peach et Bowser.

S’ils veulent réunifier Connexia, les joueurs devront apprendre à maîtriser les pouvoirs fraternels de Mario et Luigi. Ce nouvel épisode propose des combats au tour par tour plus dynamiques dans lesquels le timing, l’esquive et les contre-attaques seront des paramètres essentiels pour vaincre les ennemis. Les joueurs pourront notamment utiliser les attaques frères pour infliger des dégâts d’équipe combinés.

Au cours de leurs explorations insulaires, les frères moustachus disposent en outre d’actions duo, qui leur offrent des capacités uniques, permettant par exemple de s’associer pour former une balle afin de surmonter les défis et contourner les obstacles. Le Génie de Luigi pourra également aider les joueurs au cours de leurs explorations, mais aussi lors des combats contre les boss. Bien que ces éclairs d’inspiration soient parfois peu conventionnels, ils aideront Mario à résoudre des énigmes, à récupérer des objets et à infliger des dégâts énormes à des ennemis tout aussi énormes.

Au cours de leurs voyages sur les mers de Connexia, les joueurs pourront créer et s’équiper de prises de combat qui confèrent à Mario et Luigi des avantages stratégiques, comme une onde de choc capable d’endommager plusieurs ennemis, ou des coups critiques garantis contre les ennemis volants. L’association de différents effets permettra de créer des combinaisons innovantes capables de booster les attaques, de renforcer la défense, et bien plus.