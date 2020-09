Mario Chat et Peach Chat : premier coup d’œil sur les amiibo qui sortiront avec le remaster de Super Mario 3D World

Tout avait déjà filtré plus ou moins depuis le mois de mars dernier mais Nintendo a tout de même créé la surprise hier, en publiant sans trompette ni tambour, un Nintendo Direct pour fêter l'anniversaire de Mario. parmi les festivités, le retour de Super Mario 3D World dans une version très proche- à priori du jeu d'origine (le titre ne change pas) si ce n'est (tout de même) qu'il permettra de jouer à plusieurs en ligne et que, fatalement, certains niveaux conçus pour mélanger les gameplays seront adaptés aux spécificités de la Switch. Le jeu sera aussi et surtout accolé à un autre titre mystérieux nommé Bowser's Fury qui semble s'apparenter à une nouvelle aventure de Mario... En attendant, d'en découvrir plus, Nintendo a publié une image des amiibo Peach Chat et Mario Chat qui accompagneront la sortie du/des jeu(x).

Pour rappel, Super Mario 3D World + Bowser's Fury sortira e 12 février 2021 .