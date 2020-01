MariCar perd son procès et doit verser 50 millions de Yens à Nintendo

Connaissez-vous la société Street Kart ? Cette dernière propose une activité insolite se déroulant à Osaka au Japon, permettant aux bénéficiaires du permis de conduire de s'adonner à une session de karting dans les rues d'Osaka tout en étant déguisé. Anciennement connu sous l'appellation MariCar, la société s'était attirée les foudres de Nintendo en 2017, pointant du doit la violation de sa propriété intellectuelle, avec un nom qui ne rappelait que trop un certain Mario Kart.

Condamné une première fois à une amende de 10 millions de Yens en 2018, une seconde amende de 50 millions de Yens avait été réclamée par Nintendo, pour dommages et intérêts, ainsi que le changement de nom de la société MariCar. Une cour d'appel a finalement validé ce verdict, ainsi que l'amende qui équivaut à 416450€

