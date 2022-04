Made in Abyss: Binary Star Falling Into Darkness sortira cet automne sur Nintendo Switch

Si vous êtes fan du manga et/ou de l'animé Made in Abyss de Akihito Tsukushi, nous vous rappelons qu'une version vidéoludique a été annoncée en mai dernier sur Nintendo Switch et PS4, dénommée Made in Abyss: Binary Star Falling Into Darkness. Développé par Spike Chunsoft, l'Action-RPG s'était fait plutôt discret jusqu'à ce jour. Nous venons en effet d'apprendre que le titre sortirait dans le courant de l'automne 2022 , et qu'il aurait le droit à une édition physique classique, et une édition collector.

Côté histoire, le titre vous permettra de créer votre propre explorateur qui se joindra à Riko et Reg dans le fond de l'Abysse, ce trou géant aussi profond que mystérieux. Pour en apprendre davantage sur le titre, nous vous laissons découvrir le trailer ci-dessous.

À propos de Made In Abyss: Binary Star Falling Into Darkness :