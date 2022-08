Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness - L'Abysse vous attend dans moins d'un mois sur Nintendo Switch

C'est la sortie que les fans de Made in Abyss attendent avec impatience ! Alors que la saison 2 de l'animé bat son plein actuellement, c'est au tour du jeu vidéo Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness de faire parler de lui. Toujours attendu pour le 2 septembre 2022 sur Nintendo Switch, Steam et PS4, nous vous laissons découvrir ci-dessous le tout dernier trailer du jeu ci-dessous.

À propos de Made in Abyss : Binary Star Falling into Darkness

Made in Abyss : Binary Star Falling into Darkness est un RPG d'action dans lequel les joueurs descendent eux-mêmes dans l'Abysse et grandissent grâce à leur expérience dans ses profondeurs. Le jeu, supervisé par l'auteur de la série originale, Akihito Tsukushi, recrée l'Abysse en 3D, avec des combats contre des créatures, la collecte de reliques et la "malédiction de l'Abysse". Les fans ne manqueront pas d'apprécier cette sombre fantaisie qui reste fidèle à la saveur unique de l'œuvre originale.

Le jeu propose deux modes de jeu. "HELLO ABYSS" est un mode histoire dans lequel les joueurs peuvent revivre l'histoire de l'anime tout en apprenant le système de base et comment progresser dans le jeu. Dans "DEEP IN ABYSS", les joueurs peuvent profiter de l'histoire originale d'un nouveau Cave Raider, qui relève le défi d'explorer les profondeurs de l'Abysse. De nombreux personnages de Made in Abyss apparaissent, et les scènes d'événements sont entièrement interprétées par les acteurs de l'anime.

Faites le plongeon de votre vie !

Made in Abyss, l'époustouflante série manga et anime d'Akihito Tsukushi, fait l'objet de sa toute première adaptation en jeu vidéo !

Découvrez l'histoire de l'anime

L'histoire commence par la rencontre de Riko et Reg dans le premier épisode de la première saison. C'est le début de leur grande aventure. Ensemble, ils se rendent au camp des sourciers dans la deuxième couche des abysses. Découvrez la puissance impressionnante de la malédiction de l'abîme, ainsi que les étonnantes entités légendaires connues sous le nom de créatures primitives. Préparez-vous à entrevoir le monde de Riko et de ses amis.

Découvrez une toute nouvelle histoire

Une autre histoire se déroule plusieurs jours après le départ de Riko et Reg pour l'Abysse. Le seul gouffre non conquis du monde, l'Abysse, est le théâtre de nombreuses aventures qui naissent... et disparaissent. Ceux qui apparaissent dans ces histoires sont hypnotisés par la puissance de l'Abysse et visent le fond du monde souterrain. L'histoire qui va être racontée est celle des aventures d'un Cave Raider sans nom.