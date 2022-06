Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness - Une date de sortie et le plein d'informations pour la première adaptation vidéoludique de l'œuvre de Akihito Tsukushi

C'est par le biais d'un nouveau communiqué que Spike Chunsoft est revenu vers les joueurs cette semaine avec la confirmation de la date de sortie de Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness. Préparez votre équipement et votre sifflet d'explorateur, l'Abysse vous invite à la visiter à partir du 2 septembre 2022 sur Nintendo Switch et PS4. Disponible en version physique et dématérialisée, le titre aura également le droit à son édition collector à retrouver ci-dessous.

Enfin, Spike Chunsoft nous a également préparé une nouvelle salve d'informations à retrouver ci-dessous.

Personnage principal

VA : Katelyn Barr

VA : Matt Shipman

VA japonais : Akari Kito

Le personnage principal du mode DEEP IN ABYSS. Les joueurs peuvent personnaliser les cheveux du personnage, les traits de son visage et bien plus encore.







Riko

VA : Brittany Lauda

V.A. japonaise : Miyu Tomita

Une fille active et très curieuse. Son rêve est de devenir une aventurière des cavernes du Sifflet Blanc. Elle vivait à l'orphelinat de Belchero, mais lorsque le sifflet blanc et la lettre de sa mère Lyza ont été retrouvés, elle est partie au fond de l'Abysse.







Reg

CV : Luci Christian

VA japonais : Mariya Ise

Il est descendu avec Riko dans l'Abysse pour découvrir qui il est. Il a tendance à prendre les choses au sérieux et a une façon mature de parler. Cependant, il panique facilement lors de circonstances inattendues.







Tiare

VA : Chaney Moore

V.A. japonais : Ayaka Suwa

Un collègue de l'orphelinat. Un enfant calme et discret qui a tendance à passer inaperçu. il a de grandes capacités physiques, mais n'aime pas courir. Vous êtes devenus des amis proches après avoir survécu au fait de vous perdre ensemble. Il rêve de devenir un Sifflet Blanc et d'atteindre le fond de l'Abysse.







Dorothea

VA : Hilary Haag

VA japonais : Akane Fujita

Une collègue de l'orphelinat. Une fille qui admire profondément Riko. Elle est un peu tête en l'air, ce qui est à la fois son charme et son défaut. Elle a tendance à être plutôt compétitive.







Raul

VA : Meg McDonald

V.A. japonaise : Natsumi Fujiwara

Un collègue de l'orphelinat. Un garçon qui est toujours plein d'énergie. Il a tendance à s'attirer des ennuis en disant ce qu'il pense. Cependant, il reste une personne sympathique.