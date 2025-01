LUNAR Remastered Collection confirme sa sortie mi-avril sur Nintendo Switch

Les amateurs de RPG rétro vont être aux anges en 2025. En plus de la sortie de Suikoden en mars prochain, GungHo Online Entertainment America vient d'annoncer que LUNAR Remastered Collection sera également disponible en versions physique et dématérialisée le 18 avril 2025 sur Nintendo Switch et supports concurrents. Pour rappel, cette compilation propose de redécouvrir les titres suivants :

Concernant les éditions physiques, en Europe, elles seront disponibles grâce à un partenariat avec Clear River Games, au prix de 54,99 EUR. Les éditions physiques présenteront des couvertures réversibles mettant en valeur deux nouvelles illustrations pour LUNAR : Silver Star Story Complete et LUNAR 2 : Eternal Blue Complete, tous deux illustrés exclusivement pour la LUNAR Remastered Collection par Toshiyuki Kubooka.

Développé à l'origine par GAME ARTS pour la PlayStation 1 (PS1), la LUNAR Remastered Collection apporte les classiques JRPG bien-aimés à une nouvelle génération avec des améliorations modernes. Cette édition remastérisée comprend un nouveau doublage en anglais, la prise en charge des écrans larges, des pixels et des dessins animés en haute définition, ainsi que des mises à jour de la qualité de vie, telles que des paramètres de combat et de stratégie personnalisables pour des combats simplifiés. Deux langues supplémentaires sont également proposées, rendant le jeu plus accessible aux fans du monde entier.

Que vous soyez un fan de longue date ou un nouveau venu dans la saga LUNAR, cette collection remastérisée vous captivera avec son histoire romantique et sa bande-son à couper le souffle qui ont fait de cette série un classique intemporel. Ce remaster ne se contente pas de préserver le cœur des jeux originaux, il met également en avant l'influence de la série LUNAR sur les générations de JRPG à venir.

Caractéristiques principales :

Action stratégique au tour par tour : Découvrez deux mondes magiques dans LUNAR : Silver Star Story Complete et LUNAR 2 : Eternal Blue Complete dans un style de combat au tour par tour, où la vitesse, la distance, la position et la portée d'attaque de chaque personnage doivent être prises en compte.

Des voix puissantes et des séquences animées captivantes : Plongez dans les combats avec des attaques et des incantations entièrement vocalisées en japonais ou en anglais par les personnages jouables et les ennemis. Sans oublier les séquences animées stylisées qui captivent encore aujourd'hui le cœur des joueurs.

Revivez le mode classique ou remastérisez-le : Choisissez entre le mode classique et le mode remastérisé - une option qui permet aux fans de remonter le temps jusqu'à la sortie des jeux sur PS1, ou de les voir sous un nouveau jour grâce à la prise en charge de l'écran large, au pixel art revisité de la PS1 et aux scènes animées en haute définition.

Deux nouvelles options linguistiques : LUNAR Remastered Collection comprend non seulement des sous-titres et un son en japonais et en anglais, mais aussi deux nouvelles options de langues pour les sous-titres : Français et Allemand.

Accélération des combats + Paramètres de stratégie améliorés : Gagnez du temps et accélérez les batailles en appuyant sur un bouton ! De plus, de nouvelles options ont été ajoutées aux paramètres stratégiques d'origine pour simplifier les combats.