LUNAR Remastered Collection est disponible sur Nintendo Switch

Avis aux amateurs de RPG, LUNAR Remastered Collection est enfin disponible sur Nintendo Switch en éditions physique et en dématérialisé. En attendant notre test dédié dans les prochains jours, nous vous laissons découvrir ci-dessous le trailer de cette compilation qui propose les deux opus de la licence, à savoir LUNAR: Silver Star Story Complete et LUNAR 2: Eternal Blue Complete, et avec des sous-titres français de surcroît.

Plongez dans les mondes enchanteurs de LUNAR: Silver Star Story Complete et LUNAR 2: Eternal Blue Complete, deux JRPG cultes qui ont conquis le cœur des joueurs depuis des générations. LUNAR: Silver Star Story vous plonge dans l'épopée d'Alex, un jeune aventurier déterminé à devenir maître-dragon. Accompagné de ses amis, il devra déjouer les plans du Tsar-Magique, souhaitant plonger le monde dans l’abysse. LUNAR 2: Eternal Blue se déroule mille ans plus tard, où l’on suit Hiro et ses compagnons dans leur quête pour retrouver la déesse Althéna aux côtés d'une mystérieuse jeune fille nommée Lucia. Dans cette aventure épique, ils devront affronter des ennemis comme Borgan ou le Chevalier Blanc Léo, qui les pourchassent pour éradiquer celle qu'ils considèrent comme la « Destructrice de Lunar ». Cette édition remastérisée offre des graphismes modernisés, un son retravaillé, et des améliorations qui subliment l’expérience de jeu, tout en ravivant la nostalgie des années 90 mieux que jamais ! Redécouvrez ces deux aventures avec un support linguistique enrichi, désormais disponible en anglais, japonais, français et allemand.

LUNAR Remastered Collection

Source : Nintendo