LUNAR Remastered Collection annoncé pour le printemps 2025 sur Nintendo Switch

Deux grands classiques du J-RPG sont de retour sur consoles modernes avec LUNAR Remastered Collection. Disponible dans le courant du printemps 2025 sur Nintendo Switch et supports concurrents, la compilation proposera aux joueurs de (re)découvrir les jeux suivants :

En attendant davantage d'informations, nous vous laissons découvrir le trailer de présentation du jeu ci-dessous.

La collection LUNAR Remastered redonne vie aux classiques bien-aimés LUNAR : Silver Star Story Complete et LUNAR 2 : Eternal Blue Complete (version PlayStation 1), tous deux développés à l'origine par GAME ARTS. Cette collection remaniée conserve le charme des deux titres tout en apportant de nouvelles améliorations et une meilleure qualité de vie !

Les fans de la série LUNAR pourront se laisser aller à la nostalgie avec des scènes animées dignes des années 90, des personnages emblématiques au charme classique des JRPG, et des combats au tour par tour à l'ancienne avec une touche d'originalité. Les amateurs de JRPG et les fans de longue date de la série seront indéniablement captivés par la narration romantique et la bande-son époustouflante du jeu, et constateront par eux-mêmes que LUNAR a ouvert la voie à des générations de JRPG à venir.

Caractéristiques principales :